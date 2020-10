Pelo dom da arte, Artista de Parintins dá continuidade ao legado deixado por Irmão Miguel de Pascale

Estive visitando hoje pela manhã a Escolinha de Arte Irmão Miguel de Pascale, acompanhada do Bispo da Diocese de Parintins, Dom Giuliano Frigene, que me apresentou ao Silvano Matos, que foi aluno do saudoso mestre que inspirou o nome da escola.

“No momento a escolinha está parada devido a pandemia, mas não impede que façamos alguns trabalhos de restaurações e criações de imagens sacras”, disse o artista Silvano que juntamente com Patrick continuam levando o trabalho adiante.

A escolinha de arte como é carinhosamente chamada, fica anexo à casa do Bispo Giuliano, em frente ao Cais do Porto de Parintins.

O local é simples mas com uma riqueza de detalhes que nos trás muitas boas lembranças, pois pensamos em irmão Miguel, sua importância na vida de muitos artistas que por lá passaram e que hoje despontam como respeitados artistas que contribuem com o fascínio e grandeza do nosso festival folclórico.

Concy Rodríguez.

Colunista JI.