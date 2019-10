Pelo Parintinzão, Botafogo vence e assume a segunda colocação

O representante da comunidade Paraná do Espirito Santo, Botafogo, venceu o América por 2 a 1 e deu um grande salto na tabela de classificação, assumindo a segunda colocação do Campeonato Parintinense de Futebol – Parintinzão.

O confronto aconteceu na noite desta quinta-feira, 17 de outubro, no Estádio Tupy Cantanhede e foi transmitido direto do Tupyzão pela equipe do Lance Esportivo para toda Amazônia pela Rádio Clube de Parintins, FM 100.7.

No outro jogo da noite entre São Paulo e Nacional, a partida foi interrompida no final do primeiro tempo, após um tumulto envolvendo o treinador Everaldinho da equipe do Nacional. Segundo informações do secretário da Alepin, Sidiney Barbosa, o jogo estava com o placar favorável a equipe do São Paulo que estava vencendo por 1 x 0. “Tivemos esse tumulto que envolvendo o técnico Everaldinho do elenco do Nacional, que levou a paralisação e cancelamento ou finalização da partida. Mas o ocorrido vai a julgamento e o Conselho Disciplinar vai analisar a súmula da partida e tomar uma decisão”, explica o Secretário.

A rodada prossegue no sábado, 19:

18h30: Santos x Estrela

20h30: Santa Luzia x Corinthians

Classificação:

1° Estrela do Norte: 06 pts

2° Botafogo: 06 pts

3° Esporte Clube: 05 pts

4° Amazonas: 05 pts

5° São Paulo: 04 pts

6° Nacional: 03 pts

7° Santa Luzia: 03 pts

8° América: 03 pts

9° Santos: 03 pts

10° Bom Socorro: 03 pts

11° Corinthians: 01 pt

Com entrada gratuita no Tupyzão, os jogos do Parintinzão ocorrem nas noites de terças, quintas-feiras e aos sábados, no estádio Tupy Cantanhede, e a competição é promovida pela Associação da Liga Esportiva de Parintins – Alepin, com total apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv.

Kedson Silva – Semjuv