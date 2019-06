Pelo Twitter, Anitta confirma show na Festa dos Visitantes de Parintins

Tweet no Twitter

Esta será a segunda participação da cantora na tradicional festa que antecede o Festival Folclórico de Parintins (Reprodução Internet)

A cantora Anitta confirmou em um post na sua conta do Twitter que irá se apresentar na Festa dos Visitantes, no dia 27 de junho, em Parintins. Este será o segundo show da cantora no tradicional evento de boas-vindas aos turistas que prestigiam o Festival Folclórico de Parintins.

A Prefeitura de Parintins estava em negociação com uma empresa que agencia a artista. Anitta era uma das atrações incluídas nas ‘cartas’ de possíveis atrações do evento. Em 2015, a artista trouxe o “Show das Poderesas Tour”, na Festa que antecedeu a 50ª edição do Festival Folclórico.

No post do Twitter em que Anitta listou os próximos shows que irá realizar no mês de junho, os fãs amazonenses aproveitaram para comemorar a volta da cantora.

“Meu deus tu vai estar em Parintins mulher, nossa!”, escreveu o usuário @augussouza1, seguido do comentário da usuária @albaraujoseg, que completou: “Vai ser top”.

Já a usuária @caarolmra ficou na expectativa de conseguir ir à Ilha da Magia: “Só queria ter dinheiro para ir para Parintins ver a Anitta”, tuitou.

Pedro Sousa / Portal A Crítica