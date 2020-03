Perebas Futsal vence com folga e se garante na próxima fase da Copa Alvorada

Além do bom e velho futsal de alto nível com quatro partidas disputadas, a noite de Copa Alvorada desta terça-feira, 10, ganhou toques de charme e beleza com a primeira eliminatória do concurso de rainha da competição. A rodada decisiva e o desfile das concorrentes à coroa foram realizados no Ginásio de Esportes Elias Assayag.

A noite começou com o duelo feminino entre as atuais campeãs, As Santistas, que foram surpreendidas e derrotadas pela equipe Real Parintins pelo placar de 1 a 0. Os dois times já estão classificados para as quartas de final da competição.

Na sequência, foi a vez dos homens entrarem em quadra. Em partida válida pelo grupo D, Esporte Clube Ramalho, de Maués (AM) e Seleção de Terra Santa, de Terra Santa (PA), protagonizaram um duelo de sete gols, recheado de muita emoção ao torcedor. No fim da partida, placar favorável ao selecionado terrasantense, que venceu por 4 a 3. Com o resultado positivo, o time garante o primeiro lugar do grupo, com 9 pontos. Para Maués, o sonho da classificação continua vivo, e a equipe precisa vencer o jogo contra Canto da Amizade, na última rodada, para avançar.

No jogo protocolar da noite, válido pelo grupo A, Santa Clara derrotou o Clube Atlético Juruti por 5 a 2. Os dois times entraram em quadra já eliminados e se despediram da competição com os aplausos de reconhecimento do público pela participação no evento.

Depois desse jogo, a quadra do Elias Assayag se transformou em passarela. Sete candidatas, do Grupo 01, disputaram a primeira eliminatória do Concurso Rainha da Copa Alvorada 2020. Foram elas: Larissa Lima (Clube Atlético Juruti), Larissa Batista (Perebas Futsal), Letícia (Esporte Juve Grupo Barreirinha), Ana Beatriz (Seleção de Terra Santa), Paula Sabrina (Ramalho), Edivete Belo (The Red Delvis), e Ingrid Souza (Esporte Clube Ariramba). Após as apresentações foram classificadas para a semifinal as seguintes candidatas:

– Larissa Batista (Perebas)

– Paula Sabrina (Ramalho)

– Ana Beatriz (Terra Santa)

– Ingrid Santos (Ariramba)

A próxima eliminatória do concurso, pelo Grupo 02, acontece na quinta-feira, 12, com oito mulheres pleiteando mais quatro vagas na semifinal.

Após o desfile das candidatas, a bola voltou a rolar para o duelo intermunicipal entre Perebas Futsal, de Parintins, e Esporte Juve, de Barreirinha, pelo grupo B. A partida foi encarada como decisão pelos dois times, pois quem vencesse se garantia na fase decisiva do torneio, caso contrário voltava mais cedo para casa. Após o apito final, festa para o Perebas que triunfou por 5 a 1, com folga.

Os jogos e o desfile da competição são transmitidos ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100,1 pelo Facebook no Sistema Alvorada de Comunicação.

Texto: Marcos Felipe/Rádio Alvorada

Fotos: Renan Mota