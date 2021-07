Pessoas em situação de rua são vacinadas em Parintins

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta terça-feira (27) a vacinação de alguns moradores e pessoas vivendo em situação de rua no município. No primeiro dia da ação, dez pessoas foram vacinadas.

A equipe de vacinação, em parceria com a equipe do serviço social da Secretaria de Assistência Social, percorreu alguns pontos estratégicos, após terem realizado uma abordagem anterior para identificação desses locais onde as pessoas permanecem na maioria do tempo.

A vacina utilizada foi a Janssen, que necessita somente de uma aplicação. A ação continuará durante toda a semana, ou até que todos estejam vacinados.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz