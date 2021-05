Peta Cid, estreia coluna no nosso site JI e impresso

A conceituada jornalista Peta Cid vai estrear uma coluna no nosso site Ji e no jornal impresso para levar a todos os conteúdos do Livro recém lançado OS FANTÁSTICOS CABOCLOS, CONTADORES DE HISTÓRIAS.

Na cidade de Parintins, ilha pactuada com a floresta e banhada pelo rio Amazonas, espalhar cadeiras nas calçadas sempre foi um costume das vizinhanças. Parentes e amigos reuniam na frente das casas nos fins de tarde calorentos, os portões testemunhavam bisbilhotagens da vida “dos outros”, mexericos, línguas afiadas, contos de visagens e seres enigmáticos.

Quando os primeiros sinais do crepúsculo traziam o ar misterioso da noite, as poucas luzes que iluminavam as ruas moldavam o cenário de suspense, medo e sombras. A cada relato os olhos arregalavam, as mãos gelavam, curumins quietavam e arrepiavam. O silêncio só rompia com as histórias fantásticas dos caboclos.

Este livro, contemplado pela Lei Aldir Blanc, revive memórias em forma de contos e ilustrações. Narra aparições e causos que povoavam a mente de pescadores, ribeirinhos, gente simples, contadores de histórias que juravam ter visto a cobra grande, o boto que virava homem, a mulher de branco ou a velha que se “ingerava” em porca.

Recortes do imaginário sobrenatural lembrados com exatidão pelo povo do lugar.

Histórias que na era tecnológica inspiram a apoteose encenada no Festival Folclórico de Parintins, seus bichos gigantes e criaturas magníficas. O que na ópera dos sonhos é o lendário rico da Amazônia, para os caboclos é vida real, é testemunho da verdade da floresta. Baseada nos dizeres populares, contos e ficção, a narrativa conduz o leitor a um mundo extraordinário que se traduz num verdadeiro deleite da essência do que é ser um fantástico caboclo contador de histórias.

Por Peta Cid, jornalista e editora do Livro “Fantásticos Caboclos, Contadores de Histórias.

