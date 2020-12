Piscicultores de Parintins e municípios vizinhos recebem 55 mil alevinos

A Prefeitura de Parintins, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, entregou na manhã desta sexta-feira (04), na Feira do Empreendedor Rural Familiar, 55 unidades de alevinos de tambaqui. A ação foi comandada pelo prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros (PSD).

O trabalho conjunto entre Município e Estado visa fortalecer a piscicultura local, beneficiando também produtores dos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá.

Para o prefeito em exercício Tony Medeiros, a entrega dos alevinos é muito importante para o fortalecimento do setor primário não só de Parintins, mas da região do Baixo Amazonas. “Nós buscamos as alternativas econômicas para o desenvolvimento e a piscicultura é uma delas. É por isso que estamos entregando 55 mil alevinos aos produtores. É a nossa região se unindo com um objetivo só: desenvolver o setor primário. É justamente por isso que o prefeito Bi não pensa só em nossa cidade, mas pensa em nossa região”, comentou Medeiros.

O secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento de Parintins, Edy Albuquerque, destacou que, ao longo de quatro anos de gestão, mais de 250 mil unidades de alevinos foram distribuídas aos produtores da região. “Isso representa um avanço muito grande. Adquirimos, inclusive, a patrulha mecanizada que vai trabalhar justamente a piscicultura em tanque escavado”, anunciou o secretário.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz