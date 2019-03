PM AJUDA LOCALIZAR MENOR QUE SUMIU DA COMPANHIA DO TIO NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO EM PARINTINS

Na manhã deste sábado (30), Policiais Militares do 11° Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência, onde uma criança de 6 anos teria sumido da companhia do tio, nas proximidades de um Supermercado, localizado no Bairro São José Operário, zona centroeste do município de Parintins (distante 369km de Manaus)

De acordo com os policiais, a guarnição de motociclistas do 11° Batalhão realizava patrulhamento ostensivo, quando foram acionados via Linha Direta (092) 99270-7803 para atender uma ocorrência, onde um menor teria sumido da presença do tio nas proximidades do Supermercado Brasileiro.

No local foi mantido contato com o tio e responsável da criança, o qual relatou que estava na companhia do sobrinho, e, que em questão de segundos, percebeu que o menor teria sumido, tomando destino incerto. Após tomar ciência do ocorrido, a Central de Operações do 11° BPM acionou as viaturas de área, que iniciaram buscas pelas ruas da cidade à procura do menor.

Após horas do ocorrido, foi repassada a informação do paradeiro da criança, que foi acolhida pelo senhor Izandro da Silva Picanso, morador da Rua 31 de Março – Centro, que se deparou com o desespero do menor em via pública. Diante do exposto foi feito contato com as partes envolvidas na ocorrência e o menor foi entregue a sua Genitora e responsáveis, com sua integridade física e moral preservadas.

