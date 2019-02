PM DE PARINTINS APREENDE MENOR COM DROGAS NA INVASÃO DO CASTANHAL

Tweet no Twitter

Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão realizaram a apreensão na manhã desta sexta-feira (01 de fevereiro) de um menor de 17 anos, acusado de tráfico de drogas na Invasão do CASTANHAL, zona sul do Município de Parintins (distante 369 km de Manaus).

De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a guarnição da viatura 2961 – FORÇA TÁTICA, realizava patrulhamento no Bairro da União, quando avistou três indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação da viatura empreenderam fuga. Imediatamente a equipe desembarcou da viatura e fez acompanhamento dos indivíduos, onde conseguiram capturar um menor de 17 anos.

Com o acusado foram encontradas 10 porções de substância entorpecente supostamente Óxi. Ao ser indagado sobre o restante da droga o indivíduo afirmou ter mais em um barraco onde o mesmo se abrigava. No local indicado foram encontradas, 30 porções de supostamente pasta à base de cocaína, 21 porções de substância supostamente Óxi e 01 Aparelho Celular marca Alcatel.

Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido e apresentado no 3° DIP, juntamente com os materiais apreendidos, para procedimentos legais.

*_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_*

(92)991521907

(92) 984555365

(92) 991321537