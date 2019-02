PM DE PARINTINS EFETUA DETENÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR FURTO EM SUPERMERCADO NO BAIRRO ITAÚNA I

Na manhã de domingo (24) uma guarnição PM de serviço na viatura 0609 efetuou a detenção de Fábio Almeida Pereira (28), acusado de praticar furto no Supermercado Brasileiro, situado na Av.Geny Bentes, bairro de Itaúna I, zona Sul do município de Parintins (a 369km).

Segundo os policiais que efetuaram a detenção do infrator, a equipe foi acionada pela Central de informações do 11° Batalhão que comunicou o furto no referido estabelecimento.

Imediatamente o policiamento dirigiu-se até o local da denúncia e entrou em contato com a gerente do supermercado, onde foi informado que o nacional Fábio, o qual já estava contido no local, teria furtado 02 kg de carne. Logo a guarnição realizou revista no mesmo onde foi encontrado mais 03 unidades de produto marca Dove, também produto de furto no supermercado.

Diante dos fatos o acusado foi conduzido ao 3° DIP (Delegacia Interativa de Polícia) com suas integridades físicas preservadas, juntamente com seus pertences: uma motocicleta marca Honda, Fan CG 150, cor preto, placa PHM 8786, com a chave do veículo, 01 capacete de cor amarela e a importância de R$ 24, 55 ( vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) apresentados para procedimentos legais.

11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537