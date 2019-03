PM de Parintins encontra criança desaparecida

Na tarde desta quinta-feira (07), Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência onde uma criança de 9 anos teria desaparecido em um área de mata fechada nas proximidades do Conjunto Residencial Vila Cristina, zona sul do município de Parintins (distante 369km de Manaus)

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a guarnição da viatura 0557 recebeu uma ligação via linha direta, por volta das 14h30, onde foi informado o desaparecimento de uma criança de 09 anos de idade próximo ao Residencial Vila Cristina.

Em ação rápida a equipe dirigiu-se para verificar a denúncia. No local foi mantido contato com a responsável da menor, a cidadã Cassiane da Costa Vieira 25 anos, que relatou o desaparecimento da criança desde às 12h.

Logo, a guarnição empenhou-se na busca da menor, numa área de mata fechada nas proximidades do Conjunto Residencial Vila Cristina. Após várias buscas, por quase 4 horas à procura da menor, a mesma foi encontrada com vida, por volta das 15h45, porém muito assustada.

Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar que acompanhou o caso, até a condução da criança e da responsável ao 3° DIP, para os procedimentos cabíveis.

