PM DETÉM DUPLA ACUSADA DE FURTO À LOJA DE CONFECÇÕES NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Na madrugada desta quarta-feira (20) guarnições do 11° Batalhão nas viaturas 1116 e 0628 efetuaram a detenção de Carlos Patrick de Abreu Hratnn (26) e Wenderson Júnior dos Santos (26), ambos acusados de Furto a uma Loja de roupas, localizada na Av. Nações Unidas, Bairro São José Operário, área central do município de Parintins (à 369km de Manaus).

Segundo os policiais que efetuaram a detenção, por volta de 03h00 da manhã, a proprietária da loja e duas testemunhas compareceram na Guarda do 11° Batalhão, informando que dois infratores haviam adentrado na loja, pelo telhado e deixaram o local carregando uma mala grande, cinco sacolas e um espelho.

De acordo com a solicitante as testemunhas, que identificaram a localizaram e a residência aonde os infratores entraram com os objetos furtados, repassaram as informações aos policiais. Imediatamente as guarnições das viaturas 1116 e 0628, acompanhados pela vítima e testemunhas, deslocaram até a residência informada, onde foi feito a prisão dos acusados e a recuperação e apreensão dos objetos subtraídos da loja.

Dessa forma os dois acusados, os objetos furtados, vítima e testemunhas foram conduzidos para a 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram apresentados para a autoridade competente, para a realização dos procedimentos cabíveis.

