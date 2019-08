PM DETÉM HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA ÁREA DA FRANCESA EM PARINTINS

Na manhã de domingo (11), policiais militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0609, realizaram a detenção de Adenor da Gama Dutra (30), acusado de Tentativa de Homicídio contra João Batista Costa Oliveira (42), fato ocorrido na área da Fracesa, zona leste do município de Parintins (à 369km de Manaus).

De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento, quando foi informada via Central de Operações do 11° BPM, que na Avenida Amazonas, em frente a um Box da Francesa estaria acontecendo vias de fato. No local foi encontrada a vítima no chão, com a face sangrando e o acusado já detido por um Sargento da PM, que passava pelo local.

Durante a ação o acusado relatou que se encontrava no bar da francesa quando João Batista chegou no mesmo ambiente e o ameaçou, momento em que se armou de uma barra de ferro, desferindo vários golpes na cabeça da vítima, junto com outros indivíduos, não identificados, que fugiram do local,

Diante dos fatos a vítima foi conduzida ao Hospital Regional “Jofre Cohen”, pela ambulância, com um trauma na região temporal bilateral, ainda inconsciente, conforme o médico de plantão. O acusado foi apresentado no 3º DIP, com escoriações pelo corpo causado pela briga com a vítima.

