PM detém três e apreende um menor por furto no interior de Parintins

Na manhã desta terça-feira (17) Policiais militares do 11°BPM, de serviço no Posto Policial da Comunidade “Bom Socorro do Zé Açu”, zona rural do município de Parintins (distante 369Km de Manaus), prenderam W.C.S (19), C.E.N.S (18), J.V.S.P (26) e apreendeu um menor de idade (16), acusados de furtar e vandalizar a motocicleta da Polícia Militar.

Segundo os policiais, por volta das 03 horas de hoje, os citados e acusados furtaram uma motocicleta da Polícia Militar de dentro do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) e vandalizaram quebrando as peças e acessórios do veículo. Após a detenção dos acusados familiares e populares tentaram impedir o procedimento policial causando transtornos para guarnição de serviço na comunidade.

Imediatamente a guarnição da Força Tática, a comando do 1° Tenente PM Cursino, foi até a comunidade do Bom Socorro do Zé Açu e conduziu os acusados até a 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades físicas preservadas para a realização dos procedimentos cabíveis.

Redação – https://blogtadeudesouza.com.br/

Foto: Divulgação

Publicado por Carlos Frazão/JI