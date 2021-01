PM INTENSIFICA AS FISCALIZAÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 EM PARINTINS

Nesta manhã de segunda-feira (11), policiais militares do 11° Batalhão da Polícia Militar no município de Parintins (distante 369Km de Manaus), intensificam as ações de fiscalização em combate a Covid-19.

Segundo o Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior comandante do 11°BPM, ” diariamente estamos atuando em conjunto com os demais órgãos que compõe o comitê de combate à Covid-19, mas precisamos do apoio da população, seja consciente e faça sua parte, previna-se “, salientou o oficial.

P-5 do 11° Batalhão Tupinambarana – CPR LESTE

Postado por Carlos Frazão/JI

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537

*Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!*