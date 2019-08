PM PRENDE ACUSADO DE ESFAQUEAR HOMEM NO BAIRRO SANTA RITA EM PARINTINS

Na madrugada de domingo (04), policiais militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0625, prenderam em flagrante Raimundo Neto Pereira Andrade (47), acusado de desferir uma estocada com uma arma branca (faca) no cidadão Marcondes Souza Corrêa (27), fato ocorrido na Rua Paulo Teixeira, Bairro Santa Rita, zona leste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

De acordo com os policiais, a guarnição realizava patrulhamento quando foram informados via Central de Informações do 11° BPM, que havia um cidadão caido no chão, onde teria sofrido uma estocada na altura do pescoço (arma branca “faca “). Ao chegar no local foi constatado o fato, sendo acionado o Corpo de Bombeiros que conduziu a vítima ao Hospital Regional Jofre Cohen.

Em ato contínuo a guarnição deslocou-se até a residência do acusado Raimundo Neto, onde foi feita a detenção do mesmo e em seguida a apresentação do infrator na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para serem tomadas as providências sobre o fato.

