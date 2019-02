PM PRENDE ACUSADOS DE ROUBO NO BAIRRO PAULO CORRÊA EM PARINTINS

Na noite de sexta-feira (01/02) Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão realizaram a prisão de Lucas Reis Pontes 23, Huirley dos Santos Ferreira 23 e de Thiarley de Oliveira dos Santos 19, acusados de roubo na Rua 02 do bairro Paulo Corrêa, zona Sul do município de Parintins (distante a 369km de Manaus).

Segundo os policiais da equipe Força Tática do 11° Batalhão, a guarnição foi acionada pela Central de informações, onde foi comunicado que um indivíduo havia praticado o roubo de um aparelho celular, pertencente a uma transeunte, e que populares haviam detido o suposto infrator. Ao chegar ao local a guarnição se deparou com a população tentando linchar o acusado que já havia sofrido várias agressões.

A vítima confirmou o envolvimento do suspeito e ainda disse que o mesmo usou um simulacro de arma de fogo durante o assalto. Lucas já havia se desfeito do celular e do simulacro durante sua tentativa de fuga, mas assumiu o roubo e ainda apontou Huirley e Thiarley como seus comparsas. Que durante as diligências o policiamento ainda conseguiu achar somente o simulacro no trajeto da fuga de Lucas.

Posteriormente os policiais receberam a informação que dois indivíduos que estava no Hospital Pe.Colombo haviam sofrido acidente de trânsito e que possivelmente tratava-se de Huirley e Thiarley. A guarnição deslocou até o hospital identificou e efetuou a prisão dos comparças de Lucas. No momento do acidente os dois ocupavam uma motocicleta marca Honda Broz cor branco placa PHP-1181.

Diante dos fatos os acusados foram conduzidos e apresentados à 3° Delegacia Interativa de Polícia-DIP, com hematomas e escoriações causadas por populares não identificados e pelo envolvimento no acidente de trânsito, juntamente com o simulacro, para procedimentos legais.

