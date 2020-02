PM PRENDE DOIS HOMENS ACUSADOS DE ROUBAR UMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EM PARINTINS

Ação rápida da PM resultou na prisão em flagrante da dupla acusada de roubar uma distribuidora de bebidas utilizando um Revólver calibre 38.

Na tarde deste sábado (01) Policiais militares do 11°BPM, prenderam em flagrante R.L.L e J.M.S, por roubo utilizando arma de fogo. O fato ocorreu em uma Distribuidora de bebidas na Rua 03 do Bairro Paulo Corrêa, localizada na zona oeste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais a guarnição da viatura prefixo 0669, realizava patrulhamento ostensivo quando fora acionada pela vítimas que relataram o roubo. Em ato contínuo a guarnição iniciou as buscas pelos infratores que logo foram capturados na Avenida Paraíba no Bairro Palmares.

Durante a ação os infratores foram surpreendidos e presos pelos policiais militares no Beco Submarino. Com os infratores foi encontrado um Revólver calibre 38″ e 3 munições intactas. Diante dos fatos os infratores foram apresentados na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades físicas preservadas, junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

Postado por Carlos Frazão/JI