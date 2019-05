PM PRENDE EM FLAGRANTE HOMEM ACUSADO DE ROUBO DE CELULAR EM PARINTINS

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na noite de domingo (26), por volta das 23h30min, policiais militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 1116, prenderam em flagrante Ivanilson Castro de Menezes (19), acusado de roubo, ocorrido na Avenida Nações Unidas, no lanche “Parintins”, zona centro-oeste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais, a guarnição fora acionada por populares que informaram que dois infratores haviam subtraído um aparelho celular Smartphone, LG k2 da vítima José Denys de Souza Amoedo (27), e empreenderam fuga. Ainda segundo as testemunhas os infratores estavam armados de arma branca (terçado), quando anunciaram o assalto.

Imediatamente a guarnição começou as buscas dos infratores, sendo um deles localizado no campo São José, e imobilizado por populares, com o acusado foi encontrado um aparelho celular e um terçado. Ao ser indagado pelos policiais o acusado informou que seu comparsa era conhecido popularmente como “magrelo”, o qual havia tomado rumo desconhecido.

Diante dos fatos o acusado foi conduzido à 3°Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi apresentado com hematomas e escoriações ocasionadas no momento de sua captura por populares, junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 9913215371