PM prende guardas noturnos por perturbação do sossego público em Parintins

Na noite de quarta-feira (10) policiais militares do 11°BPM, prenderam (03) cidadãos que atuavam como guardas noturnos e apreenderam suas motocicletas no município de Parintins (à 369Km de Manaus). De acordo com as guarnições, no momento da ação os envolvidos praticavam perturbação do Sossego público e após averiguação foi constatado que os guardas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ação ocorreu após inúmeras denúncias via LINHA DIRETA (092) 99270-7803 do 11° BPM, onde foi relatado que guardas noturnos conduzindo motocicletas estariam perturbando o sossego público com sirenes ligadas e apitos, durante a madrugada em vários bairros da cidade.

O comando do 11° Batalhão ressalta que os agentes que atuam na atividade de segurança privada devem possuir Curso Profissionalizante com credenciamento referendado pela Polícia Federal, conforme preconizado na Portaria n° 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012.

A PM esclarece que a utilização de sirenes, giroflex e apitos são utilizados por viaturas de Polícia, Corpo de Bombeiros e Ambulâncias apenas em casos de necessidade.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537

*Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!*

Postado por Carlos Frazão/JI