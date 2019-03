PM prende homem acusado de furtar o próprio tio em Parintins

Tweet no Twitter

Na tarde desta quarta-feira (27), por volta de 14h30, uma guarnição PM do 11° Batalhão efetuou a prisão de YAN LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA (19) vulgo “gigante” , acusado de furtar uma quantia em dinheiro do próprio tio, na Rua Armando Prado, área central do município de Parintins (à 369km de Manaus).

Segundo o policiamento que atendeu a ocorrência, a guarnição da viatura prefixo 25-0609 realizava patrulhamento quando fora acionada via Central de Operações do 11° BPM, onde foi informado que um cidadão acusado de furto estaria imobilizado pelo seu próprio tio, após subtrair uma quantia em dinheiro.

De imediato a guarnição dirigiu-se ao local indicado. Em seu relato à polícia, a vítima informou que seu próprio sobrinho havia furtado de sua residência a importância de R$ 170,00 em dinheiro, e que o mesmo já era reincidente em tal prática.

Diante do exposto o acusado foi conduzido e apresentado na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP) sem hematomas e escoriações para os procedimentos cabíveis.

