PM PRENDE HOMEM COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DETÉM UM MENOR DE IDADE COM ENTORPECENTE EM PARINTINS

Na noite de quarta-feira (24), policiais militares do 11° Batalhão, equipe FORÇA TÁTICA na viatura prefixo 2961, prenderam Kendson Kataki da Silva (29), preso com simulacro de arma de fogo, e detiveram um menor de idade (17), com posse de entorpecente, fato ocorrido no beco Submarino, bairro Francesa, zona leste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

A guarnição realizava o patrulhamento ostensivo, quando fora acionada pela central de operações, para averiguar uma ocorrência de tráfico de drogas. De imediato a guarnição deslocou-se até o local informado, onde foi encontrado os dois suspeitos, na busca pessoal realizada em Kendson foi encontrado um simulacro de arma de fogo, e com o menor de idade foi encontrada uma porção de substância entorpecente supostamente pedra de oxi.

Diante dos fatos os acusados foram apresentados na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades física preservadas, junto com o material apreendido, para a realização dos procedimentos cabíveis.

