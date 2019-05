PM PRENDE HOMEM COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PARINTINS

Tweet no Twitter

Na madrugada de terça-feira (21), policiais militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0628, prenderam Yan Lucas Rodrigues (19) vulgo “gigante”, com um simulacro de arma de fogo, ocorrido na rua Fausto Bulcão, bairro Palmares nas proximidades da escola estadual GM3, do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais, a guarnição realizava o patrulhamento ostensivo quando avistou o infrator vulgo gigante, que ao perceber a aproximação da guarnição tentou empreendeu fuga, sendo interceptado em seguida.

Durante a abordagem foi encontrado na posse do meliante, conhecido da polícia por praticar roubos e furtos, um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos o acusado foi conduzido à 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi apresentado com sua integridade física preservada, junto com o material ilícito para a realização dos procedimentos cabíveis.

