PM PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR ROUBO UTILIZANDO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PARINTINS

Nesta noite de sábado (06), policiais militares do 11° Batalhão, nas motocicletas prefixo 1711 e 1714, prenderam em flagrante Matheus Silva de Souza (18), preso por roubo utilizando simulacro de arma de fogo, fato ocorrido na praça da liberdade, área central do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

A guarnição realizava o patrulhamento ostensivo, quando avistou um homem fugindo de populares, sendo interceptado na praça do japonês nas proximidades do bumbódromo, na abordagem foi constatado que o homem havia praticado um roubo de celular Samsung J8, à duas vítimas na praça da liberdade, as vítimas pediram socorro, quando populares perseguiram o infrator, sendo interceptado na praça do japonês, com o suspeito foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Ainda segundo os policiais ao indagarem o acusado sobre o ocorrido, o meliante confessou a prática de roubo, o infrator possuía ferimentos no rosto e cortes na cabeça ocasionados por populares, o infrator foi conduzido ao Hospital Padre Colombo para realização de curativos. Diante dos fatos após cuidados médicos o infrator foi apresentado na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com hematomas e escoriações, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Assessoria de Imprensa do 11° Batalhão Tupinambarana – CPR LESTE