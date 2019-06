PM PRENDE MAIS UM HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS EM PARINTINS

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Nesta tarde de quinta-feira (20), por volta das 12h45min, policiais militares do 11° Batalhão, equipe FORÇA TÁTICA na viatura prefixo 0629, prenderam Antônio José Gomes de Oliveira Filho (24), por tráfico de drogas, fato ocorrido na rua Raimundo Bentes, nas proximidades do Posto Oliveira, bairro Santa Rita de Cassia, zona leste no município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

A guarnição realizava o patrulhamento ostensivo de rotina, quando avistou o meliante em atitude suspeita, ao perceber da aproximação da guarnição, o suspeito empreendeu fuga, sem êxito, o infrator aínda tentou se desfazer de uma sacola, onde foi encontrado uma porção de substância entorpecente supostamente maconha tipo skank e uma pedra de substância entorpecente supostamente oxi.

Diante dos fatos o acusado foi apresentado na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com sua integridade física preservada, junto com o material ilícito para a realização dos procedimentos cabíveis.

11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 9913215371