PM PRENDE QUADRILHA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM PARINTINS

Nesta tarde de sábado (15), por volta das 13h, policiais militares do 11° Batalhão, equipe FORÇA TÁTICA na viatura prefixo 2961 e 1116, prenderam em flagrante Helison Fonseca de Oliveira (25), Marciano Farias Rodrigues (39), Kaleidy Alves Ferreira (20), Eleson Texeira de Souza (18), ambos acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ocorrido na rua oito do bairro Castanhal, zona sul do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais a guarnição realizava o patrulhamento ostensivo quando avistou o meliante Helison com um pacote branco, ao ver a aproximação da viatura, o suspeito tentou se desfazer do pacote, em ato contínuo foi realizado a abordagem no meliante onde foi encontrado 505 gramas de substância entorpecente supostamente pedra de Oxi e 110 gramas de substância entorpecente supostamente maconha tipo skank.

Ao ser indagado pela guarnição o acusado informou que o material ilícito seria entregue aos meliantes Marciano e Kaleidy. Imediatamente a guarnição deslocou-se até o local informado onde seria a entrega na rua 8 do bairro castanhal, no local dois suspeitos tentaram empreender fuga, sem êxito sendo capturados Kaleidy e Helison em seguida. Ambos confirmaram que iriam receber o material ilícito.

No deslocamento ao 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), foi avistado o acusado Marciano, onde imediatamente foi feita a abordagem no acusado, no momento da busca pessoal no infrator, foi encontrado um celular contendo mensagens que indicam que ele era o dono do material ilícito. Diante dos fatos, os acusados foram apresentados no (DIP), com suas integridades física preservadas, junto com um celular, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais em espécie) e o material ilícito apreendido, para a realização dos procedimentos cabíveis.

