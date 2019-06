PM PRENDE QUATRO HOMENS ENVOLVIDOS EM BRIGA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM ARMA DE FOGO EM PARINTINS

Na noite de domingo (02), por volta das 21h30, policiais militares do 11° Batalhão, nas viaturas prefixo 0557 Força Tática, 1116 e 0628, prenderam em flagrante Michael Gonçalves Santarém (24), por tentativa de homicídio com arma de fogo e Keyvin Gonçalves Santarém (23), Lucas Eduardo dos Reis Martins (25) e Dener Fernandes de Souza (23), por via de fatos e envolvimento na tentativa de homicídio, ocorrido na rua Getúlio Vargas – Centro nas proximidades da casa noturna Emporium, no município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais, a guarnição fora acionada pela Central de Operações, para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo ocorrido na Rua Getúlio Vargas. Imediatamente as guarnições da Força Tática e as viaturas 1116 e 0628, deslocaram-se ao local informado, onde foram encontrados os envolvidos na briga e a vítima Tiago Coelho Brandão (29), que relatou à guarnição que procurou abrigo na casa de uma moradora nas proximidades, onde a guarnição encontrou três perfurações na porta.

Ainda segundo os policiais, no local populares informaram que houve uma briga generalizada onde os acusados citados acima estavam envolvidos, bem como informaram que o homem que havia realizado os disparos tinha evadido-se na direção da praça da liberdade. Em ato contínuo a guarnição deslocou até o local informado onde fez a detenção do acusado que possuía um revólver calibre 32 de numeração raspada, com (01) munição intacta e (03) munições deflagradas.

Diante dos fatos os acusados foram conduzidos até a 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram apresentados com suas integridades física preservadas para a realização dos procedimentos cabíveis.

