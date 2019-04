PM prende trio acusado de tráfico de drogas e recupera veículo roubado em Parintins

Tweet no Twitter

Na manhã de segunda-feira (01), policiais militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0628, realizaram a prisão de IGOR JOEMDER DA SILVA OLIVEIRA 25 anos, GEYSE VICENTE DE LIMA 26 anos e detiveram um menor de idade de 16 anos, por tráfico de drogas e roubo de uma motocicleta ocorrida no local conhecido como fazendinha – Bairro João Novo, zona Oeste do município de Parintins (distante 369km de Manaus).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando fora acionada via Central de Operações, para averiguar uma ocorrência de veículo abandonado no Bairro João Novo.

No local os policiais encontraram uma motocicleta Biz, de cor branca, Placa OAI 4045, com chassi final 6618, na posse dos acusados, que ao serem indagados sobre a motocicleta, detectou-se que tratava-se de um veículo roubado e ao serem revistados foi encontrado 02 pedras de supostamente pasta base de cocaína, 02 trouxinhas de supostamente maconha, produtos para embalagens, 03 facas, 02 celulares e a quantia de R$ 21,00 reais.

Diante dos fatos os infratores foram conduzidos e apresentados na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades física preservadas, para os procedimentos cabíveis.

Disk-Denúncia:

(92)99152-1907

(92) 98455-5365

Whatsapp Denúncia:

Força Tática: (92) 991321537

Assessoria do 11° BPM