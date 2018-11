PM PRENDEU FORAGIDO DA JUSTIÇA QUE MATOU SARGENTO DA PM, APÓS AMEAÇAR DE MORTE AGRICULTOR NO DISTRITO DE VILA AMAZÔNIA

Tweet no Twitter

Policiais Militares do 11° Batalhão prenderam, na noite de sexta-feira (23) Arleson de Souza Alfaia, 28, vulgo “Peninha”, por ter ameaçado de morte o produtor rural Valdeir Cordeiro Monteiro, 31. O crime aconteceu no Distrito de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de barco do Município de Parintins (à 369km de Manaus).

De acordo com os Policiais de serviço no Posto Policial Comunitário de Vila Amazônia, a guarnição recebeu denúncia, via Linha Direta, que um cidadão conhecido como “peninha”, teria ameaçado de morte um agricultor, na Comunidade “Nova Olinda” – km 20 da Estrada da Vila.

Imediatamente os policiais se dirigiram pela estrada, onde avistaram um grupo de pessoas, e dentre elas estava “peninha”, que ao perceber a aproximação da viatura, fugiu embrenhando-se na Mata, sendo capturado logo em seguida.

Arleson de Souza “peninha”, é o mesmo que, no dia 05 de dezembro 2012, matou o sargento PM, Fernando Júnior. O infrator ainda aguarda julgamento pela morte do militar. Mas, já estava no regime semiaberto e há mais de seis meses não comparecia para assinar o livro de presença na Unidade Prisional de Parintins.

Diante do exposto o infrator foi conduzido e apresentado na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da justiça para os procedimentos legais.

