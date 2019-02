PM REALIZA DETENÇÃO DE ACUSADO DE FACILITAR ENTRADA DE BEBIDA ALCOÓLICA NA UNIDADE PRISIONAL DE PARINTINS

Na noite de domingo (17/02) policiais militares do 11° Batalhão efetuaram a detenção de Yago Gregório Santos de Oliveira 18 anos, acusado de tentar facilitar a entrada de bebida alcoólica na unidade prisional de Parintins (à 369 km da capital Manaus).

Segundo a equipe de Força Tática na viatura 0557, a guarnição foi acionada via Central de informações do Batalhão, informando que um indivíduo havia acabado de jogar uma sacola para dentro do presídio e se evadido em uma bicicleta, e que um dos policiais da guarnição de serviço na referida unidade havia feito acompanhamento do infrator.

A equipe de força tática deslocou em apoio até o local onde o nacional já estava detido e acionou a carcereira do presídio, que adentrou a área onde teria caído o pacote e encontrou uma sacola contendo duas garrafas, sendo uma de álcool e outra de refrigerante, provavelmente também contendo álcool.

Diante dos fatos o nacional foi conduzido e apresentados à autoridade policial na 3° DIP-Delegacia Interativa de Polícia, sem hematomas nem escoriações e está à disposição da justiça para esclarecimentos.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537