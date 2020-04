PM REALIZA MAIS UMA ETAPA DA OPERAÇÃO “TOLERÂNCIA ZERO” EM CUMPRIMENTO AO TOQUE DE RECOLHER EM PARINTINS

A execução do trabalho contou com a presença dos Agentes da Secretária Municipal de Saúde (SEMSA), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Guarda Municipal e do efetivo motorizado do Batalhão “Tupinambarana”.

Parintins (AM) – Na noite de sexta-feira (24) policiais militares do 11°BPM cumpriram mais uma etapa da Operaçáo “Tolerância ZERO”. A Ação do 11° Batalhão em apoio aos Agentes da Vigilância em Saúde (FVS) e Endemias, visa fiscalizar e fazer cumprir, de forma mais enérgica, o decreto do “Toque de Recolher” estabelecido pela Prefeitura de Parintins, Município distante 369km de Manaus.

A ação restringe a circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos não essenciais em todos os bairros da cidade, no horário de 18h às 06h.

A execução do trabalho contou com a presença dos Agentes da Secretária Municipal de Saúde (SEMSA), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Guarda Municipal e do efetivo motorizado do Batalhão “Tupinambarana”.

O comandante do Batalhão Tenente-Coronel Corrêa Jr, informou que estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar serão lacrados. “Será feita a detenção do dono do estabelecimento. Levaremos até a Delegacia para elaborar um termo circunstanciado de ocorrência, por desacato de ordem legal a funcionário público”, orienta.

Ele acrescentou que serão criadas barreiras após o toque de recolher, às 18h, com apreensão de veículos e condutores que não fizerem parte dos serviços essenciais.

