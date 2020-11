PM REALIZA PALESTRA PARA CRIANÇAS DA COMUNIDADE PARANANEMA EM PARINTINS

Policiais Militares do 11º Batalhão (BPM) realizaram na manhã desta sexta-feira (06) uma palestra para crianças e adolescentes da Comunidade Parananema. O encontro promovido por voluntários e membros da Igreja Adventista do 7° Dia aconteceu na Escola Municipal “São Pedro”, zona oeste de Parintins (à 369km de Manaus).

Com o tema “Segurança Pública e prevenção a entorpecentes”, crianças e adolescentes da comunidade tiveram a oportunidade de acompanhar as orientações e debater com os policiais Sargento PM Wilker e Cabo PM Silva Neto temas como o risco do envolvimento com as drogas, e foram passadas ainda informações sobre pedofilia.

Para os comunitários, a palestra aconteceu num momento crucial para todos, pois a presença da PM inibe e coíbe o assédio às crianças e adolescentes feito por traficantes de droga, principalmente. Os próprios pais também receberam orientações sobre os procedimentos que devem ser dotados na proteção dos filhos, de modo a mantê-los distantes das tentações externas.

De acordo com o comandante do 11° BPM, Tenente-Coronel Corrêa Junior, as palestras continuarão e se estenderão a todas as comunidades do município. “O nosso objetivo e estender as palestras a todas as comunidades do município e intensificar o policiamento aumentando a sensação de segurança nessas localidades”, afirmou o oficial.

P5 do 11° Batalhao – CPR LESTE.