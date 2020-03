PM realiza transferência de suspeito de cometer feminicídio contra ex-mulher em Barreirinha

O comandante do 11°Batalhão da Polícia Militar Tenente-coronel José Francisco Bonates Corrêa Júnior enviou no início da noite de quinta-feira (05) uma força tarefa para realizar a transferência de um cidadão acusado de matar a ex-mulher no município de Barreirinha (à 331 Quilômetros de Manaus).

A ação deu-se em razão do momento de tensão e revolta de familiares e populares, após a prisão de um homem de 32 anos acusado de matar ex mulher. Diante da tentativa de invasão no 42° Distrito Policial de Barreirinha, Investigadores e Agentes carcerários ligaram para o comando do 11° BPM solicitando, em caráter de urgência, a presença de uma equipe de pronto emprego do 11° Batalhão.

Segundo relatou o irmão da vítima, o senhor João Evangelista, o acusado teria contado a família que Jucicleide Bezerra, 29, se jogou de uma embarcação nas proximidades da localidade Boca do Limão. João informou ainda que a irmã encontra-se desaparecida deste a última quarta-feira (4) quando saiu de voadeira com o ex-companheiro.

De acordo com o Comandante do 11° BPM TC Corrêa Júnior, embarcaram na missão 09 Policiais militares da tropa especializada, a comando do 1° Tenente PM Wilson Cursino. Corrêa Júnior declarou que autoridades policiais temiam uma possível invasão à delegacia na tentativa de vingar o possível assassinato, momento em contactaram solicitando reforço policial para realizar o translado do acusado.

Assessoria do 11° Batalhão