PM RECUPERA MOTOR BOMBA FURTADO E PRENDE CIDADÃO ACUSADO DE RECEPTAÇÃO

Na manhã de segunda (04 de março) uma guarnição de serviço ordinário do 11° Batalhão efetuou a detenção de JOSUEL LIMA SOUZA (24), acusado de RECEPTAÇÃO de um Motor Bomba, Marca Honda 5.5, na Lagoa da Francesa, zona leste do município de Parintins (à 369km de Manaus).

Segundo os policiais que efetuaram a detenção, por volta das 10h, a equipe realizava a OPERAÇÃO GUARANIM na Avenida Amazonas próximo a Lagoa da Francesa quando o cidadão Daniel Barbosa de Castro, 64 anos, informou que sua máquina marítima havia sido furtada e já sabia onde estava o equipamento.

Ao chegar no local indicado fora constatado o motor bomba instado na embarcação “LUZ DO UNIVERSO” que faz viagem para a região do Mamuru/Pará. Ao ser questionado, o cidadão responsável pela embarcação disse que o motor havia sido comprado pelo seu pai proprietário da embarcação, e que não teria vindo na viagem.

O motor bomba fora retirado do local instalando pelo responsável da embarcação, conduzido ao interior da Viatura. Posteriormente Josuel Lima foi conduzido e apresentado na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), juntamente com o material recuperado, para procedimento legais cabíveis .

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

