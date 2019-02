PM reforça segurança durante abertura oficial do Carnailha 

Para garantir a segurança e a tranquilidade do foliões parintinenses, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) através do 11° Batalhão “TUPINAMBARANA” reforçou o Policiamento, na noite desta sexta-feira (15) durante a abertura oficial do Carnailha 2019, realizado na complexo da Praça Digital Cristo Redentor.

Durante o evento foi realizado o policiamento ostensivo e preventivo nas modalidades à pé, na Praça Digital e motorizado, nas áreas do centro e bairros da cidade, garantindo a segurança de mais de 5 mil brincantes na abertura oficial do carnaval nos principais pontos de concentração de foliões.

Segundo o Tenente PM Rosário, coordenador do policiamento no evento, foram realizadas abordagens, revistas pessoais, fiscalização de estabelecimentos, policiamento a pé e motorizado no evento e adjacências, proporcionando maior segurança à população, registrando um índice zero de ocorrência na festa de abertura do CARNAILHA 2019.

“Nos sentimos seguros com a presença da PM na festa de abertura do Carnailha, muitos policiais trabalhando para garantir a segurança numa festa tão bonita e tradicional como está”, disse a senhora Ana Cláudia, participante da festa”.

De acordo com o comandante do 11° Batalhão Tenente Coronel Luiz Alberto Navarro, o Batalhão Tupinambarana prepara um esquema especial de segurança, reforçando o policiamento durante todo o período carnavalesco, intensificando as operações de fiscalização e conscientizaçãonos principais eventos da cidade, afim de evitar ocorrências como furtos roubos e acidentes de trânsito durante o Carnailha 2019.

Assessoria do 11° BPM