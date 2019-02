PMs da Força Tática do 11° Batalhão participam de instrução sobre técnicas e táticas políciais em Parintins

Na tarde de terça-feira (05) o comando do 11° Batalhão de Parintins (distante 369km de Manaus), visando aprimorar do trabalho especializado da equipe da Força Tática, promoveu uma instrução de nivelamento abordando técnicas e táticas a serem empregadas pelos policiais militares em situações de extremo risco.

O objetivo das instruções foi capacitar e preparar os militares da equipe Força Tática, a fim de que possam nivelar os seus conhecimentos para um melhor desempenho operacional para o serviço ostensivo e preventivo. O treinamento teve como instrutor o Soldado PM Pedreno, Raiado n°206 do Curso de Operações ROCAM – COR 2018/01, e como coordenador o Capitão PM Viana, comandante da Força Tática no município.

Segundo o Tenente-coronel Luiz Alberto Navarro – Comandante do 11° Batalhão, os policiais militares da equipe Força Tática se aperfeiçoam constantemente, pois, através da abordagem e das táticas e técnicas policiais conseguimos evitar muitos delitos e atuar de forma mais efetiva no combate ao tráfico de drogas e a outros delitos.

O comandante finalizou ressaltando que as instruções de nivelamento se estenderão aos policiais militares que atuam no serviço ordinário, assim como aos que trabalham na parte administrativa do Batalhão, alcançando toda a tropa do 11° BPM, visando oferecer à população um serviço padronizado de excelência.

