PMs DO 11° BPM DETÉM INDIVÍDUO ACUSADO DE INFRINGIR LEI MARIA DA PENHA EM PARINTINS

Na tarde de sexta-feira (15), por volta de 17h50, uma guarnição do policiamento ordinário do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0609 efetuou a detenção de Wilson Castro Lopes (29), acusado de violência doméstica, na Rua 04 do Bairro Paulo Corrêa, zona Sul do município de Parintins (à 369km de Manaus)

O policiamento foi acionado pela Central de Operações do 11° Batalhão, que informou a ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local indicado, a guarnição entrou em contato com a solicitante, mãe do acusado, a qual relatou que seu filho Wilson Castro, sempre que consome bebida alcoólica passa a ameaçar, agredir e proferir palavras de baixo calão aos integrantes da família.

Diante dos fatos o acusado foi conduzido e apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) com suas integridades físicas preservadas, porém com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, para os procedimentos cabíveis.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

