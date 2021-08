PMs DO 11°BPM PRENDEM HOMEM EM VIA PÚBLICA NO BAIRRO ITAÚNA II EM PARINTINS

Nesta tarde de quarta-feira (11), a Polícia Militar do estado do Amazonas, através do 11° Batalhão de Polícia presente no município de Parintins distante (369Km de Manaus), prendeu homem de (49) anos, por posse Ilegal de arma de fogo, ameaça e disparo em via pública, fato ocorrido na rua 5 do bairro Itaúna II na zona oeste do município.

Segundo os policiais militares da viatura prefixo 9078, a guarnição fora acionada pela central de Operações do 11°BPM, para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo. De imediato a equipe deslocou-se até o local informado onde populares relataram que o acusado havia efetuafo dois disparos na direção da vítima homem de (24) anos.

Em ato contínuo a guarnição deu início as buscas pelo infrator, que foi localizado e na realização da busca pessoal foi encontrado um revólver calibre 38 com 4 munições, sendo duas deflagradas. Diante dos fatos o acusado foi apresentado na 3a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), sem hematomas ou escoriações, juntamente com o material apreendido para a realização dos procedimentos cabíveis.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537

#Siga nossas redes sociais#

Facebook° Batalhão da Polícia Militar

Instagram PoliciamilitardeparAmazonas

Postado por Carlos Frazão/JI