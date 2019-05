POLICIA MILITAR DETÉM HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE VILA AMAZÔNIA ZONA RURAL DE PARINTINS

Tweet no Twitter

Na manhã de sexta-feira (03), policiais militares do 11° Batalhão, de serviço no Posto Policial Comunitário de Vila Amazônia – PPC 02, zona rural do município de Parintins (distante 369Km de Manaus), realizaram a prisão em flagrante de Anderson dos Santos Estrela (26), vulgo “Piá”, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, a guarnição fora acionado via whatsapp – Linha Direta Vila Amazônia (092) 99987-6859, onde o denunciante informou que piá estaria saindo de Parintins para comercializar drogas na Comunidade de Vila Amazônia. De imediato a equipe deslocou-se ao Porto da comunidade, para averiguar a denúncia.

Chegando na Comunidade o infrator foi surpreendido pelos que realizaram abordagem e busca pessoal no suspeito, onde foi encontrado no bolso da bermuda de Piá a quantia de 55 porções de substância supostamente OXI, enroladas em um plástico branco e R$ 20,00 reais em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado e em seguida foi apresentado na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com sua integridade física preservada, junto com o material ilícito para a realização dos procedimentos cabíveis.

