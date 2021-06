Polícia Militar detém mulher com drogas no município de Parintins

Na manhã de quinta-feira (03/06), por volta das 08h40, policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Parintins, detiveram uma mulher de 27 anos, por tráfico de drogas. Fato ocorrido na rua 5, do bairro Itaúna II, localizado na zona oeste daquele município.

A Central de Operações do 11°BPM acionou a guarnição para averiguar uma denúncia sobre o envolvimento de uma mulher com o tráfico, no referido endereço. A equipe foi ao local e identificou a mulher apontada na denúncia.

Segundo relato dos policiais, na busca pessoal, na bolsa da suspeita, foi encontrado grande quantidade de entorpecentes, sendo 42 porções de substância com aparência de cocaína, sete porções com aspecto de pedra oxi, uma porção com aspecto de maconha tipo skunk, além de R$ 92, em espécie, e um aparelho celular.

Diante dos fatos, a infratora recebeu voz de prisão, em seguida foi conduzida e apresentada à 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), juntamente com o material ilícito apreendido, para a realização dos procedimentos cabíveis.

FOTO: Divulgação/PMAM

Mais informações: Diretoria de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM): 98842-1841.

Publicado por Carlos Frazão/JI