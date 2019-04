POLÍCIA MILITAR DETÉM MULHER DE PRESIDIÁRIO QUE PRATICAVA FURTOS EM COMERCIOS NA CIDADE DE PARINTINS

Na tarde desta quarta-feira (10 de abril), Policiais Militares do 11° Batalhão, realizaram a detenção de ÂNGELA SILVA DA SILVA (34), acusada de furtar junto com o marido, o Comercial “D’bella”, localizado no bairro Palmares, zona leste do município de Parintins (à 369km de Manaus).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a guarnição da viatura prefixo – 1116, realizava patrulhamento ostensivo quando fora acionada via Central de Operações do 11° BPM, para averiguar uma ocorrência de furto, na Rua Manicoré, Bairro de Palmares.

No local os policiais mantiveram contato com o senhor JOAO EUBE (42), o qual informou que Ângela e seu marido, presidiário e velho conhecido da polícia, teriam furtado de seu estabelecimento, 02 litros de Whisk “Red Label” do armário de bebidas.

A equipe reconheceu os acusados por meio da filmagem, e em seguida dirigiu-se à Rua 2, no Bairro Itaúna 2, endereço dos infratores. Durante a ação o comparsa de Ângela conseguiu fugir com a ajuda do seu genitor, tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos a acusada foi conduzida e apresentada na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (3a. DIP), com sua integridade física preservada, para os procedimentos cabíveis.

