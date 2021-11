Policia Militar envia policiais para Boa Vista do Ramos para reforçar o policiamento no município

Boa Vista do Ramos (AM) – Na tarde do dia 18 de novembro de 2021 (Quinta-feira), policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar/Parintins desembarcaram em Boa Vista do Ramos (2° GPM), a fim de reforçar o policiamento no local. O objetivo do policiamento é combater os crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, além de aumentar a sensação de segurança da população boavistense.

O efetivo empregado corresponde a 7 (Sete) policiais militares do Tático Móvel do 11° BPM/Parintins, que conta também com a presença do Maj PM Leandro, Comandante do Batalhão. De acordo com o oficial superior, o efetivo permanecerá em Boa Vista do Ramos enquanto houver necessidade para manter a ordem e a paz social na referida cidade.

Linha Direta do 11º BPM*: 99270-7803

E-mail: [email protected]

Texto e foto: Assessoria da PM