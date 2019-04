POLICIA MILITAR PRENDE DUPLA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NO BAIRRO PALMARES EM PARINTINS

Tweet no Twitter

Na noite de quarta-feira (17 de abril), Policiais Militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0628, realizaram a prisão em flagrante de Alciney Farias, (22) e Kevin Riles (20), por porte de simulacro de arma de fogo, ocorrido no bairro Palmares, zona leste do município de Parintins (à 369km de Manaus).

De acordo com os policiais, a guarnição estava realizando patrulhamento de rotina no bairro Palmares, quando avistou dois homens em atitude suspeita, e de imediato a guarnição fez a abordagem e a busca pessoal nos meliantes.

Ainda segundo os policiais, os meliantes estavam em uma motoclicleta modelo Broz de cor rosa e preta. Durante a busca pessoal foi encontrado, 01 porção de substância entorpecente supostamente maconha tipo “skank”, 01 simulacro de arma de fogo, (01) celular de capa rosa, 01 relógio de pulso, uma carteira porta cédulas e R$ 55,00 reais em espécie.

Diante dos fatos os acusados foram conduzidos até o 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram apresentados com material ilícito e suas integridades física preservadas, para a realização dos procedimentos cabíveis.

