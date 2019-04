POLÍCIA MILITAR PRENDE DUPLA POR AGREDIR ALUNA DENTRO DE ESCOLA EM PARINTINS

Na noite de sexta-feira (12 de abril), Policiais Militares do 11° Batalhão, na viatura prefixo 0628, realizaram a prisão de Geovane Simões da Silva (21) anos e Jonathas Ferreira da Silva (30) anos, por lesão corporal ocorrida nas dependências da Escola Estadual Dom Gino Malvestio, localizada no bairro Paulo Corrêa, zona Sul do município de Parintins (à 369Km de Manaus).

Segundo os policiais, a guarnição fora acionada via pela Central de Operações do 11°BPM, para averiguarem uma suposta agressão física ocorrida nas dependências da Escola Dom Gino, e ao chegarem no local, foram informados que dois homens teriam agredido uma aluna menor de 15 anos.

Após ouvirem o relato da vítima e de testemunhas sobre as características dos acusados, foi realizado, através do policiamento motorizado as buscas dos infratores, que logo em seguida foram encontrados e detidos no interior da igreja Universal do Reino de Deus, próximo da referida Escola, com uma garrafa contendo cola de sapateiro.

Diante dos fatos os acusados foram apresentados na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades física preservadas para a realização dos procedimentos cabíveis.

