POLÍCIA MILITAR PRENDE MULHER ACUSADA DE LESÃO CORPORAL NO DISTRITO DE VILA AMAZÔNIA, ZONA RURAL DE PARINTINS

Nesta segunda-feira (06), policiais militares do 11° Batalhão, de serviço no Posto Policial Comunitário de Vila Amazônia – PPC 02, zona rural do município de Parintins (distante 369Km de Manaus), realizaram a prisão de Adélia Lima Barroso(28), por Lesão corporal, ocorrido no Campo de futebol “Cláudio Navarro”.

De acordo com os policiais, a guarnição fora acionada via Linha Direta (092) 99211-2232, para averiguar uma denúncia de lesão corporal. De imediato a guarnição deslocou-se ao campo de futebol, onde foi contactada a vítima Marlúcia Gomes de Souza (35), que relatou ter sido agredida, enquanto se dirigia para uma creche.

Durante a agressão Marlúcia foi derrubada de sua bicicleta e sofreu um corte no rosto e no tórax, com um pedaço de espelho. Imediatamente os policiais conduziram a vítima até o posto de Saúde de Vila Amazônia para atendimento médico especializado.

Logo em seguida a guarnição efetuou a prisão da acusada. Diante dos fatos a infratora foi apresentada na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com sua integridade física preservada, para a realização dos procedimentos cabíveis.

