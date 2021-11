Polícia Militar realiza revista na Unidade Prisional de Parintins

Parintins (AM) – Na manhã desta quarta-feira (24), policiais militares do 11°BPM (Canil Tupinambarana e Tático Móvel) e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), realizaram buscas de materiais ilícitos e substâncias entorpecentes na Unidade Prisional de Parintins, localizada na Avenida Nações Unidas, área central do município.

A Operação foi coordenada pelo Subcomandante do 11°BPM Capitão PM Bruno Batista e a Comando do 1° Tenente PM Guilherme (Rocam), contou com o efetivo de 29 policiais militares. Foram empregados os cães: Raj, da raça Rottweiler, Ayra, da raça Labrador e Yeba da raça Pastor Belga-Malinois. Ação foi acompanhada pelo Diretor da Unidade 1° Tenente PM RR Aluísio Cerdeira e por membros da Defensoria Pública do Estado.

A operação resultou na apreensão dos seguintes materiais:

– 05 Aparelhos celulares;

– 05 Carregadores;

– 07 porções de suposta droga;

– 30 objetos perfurocortantes

– 05 isqueiros

– Apetrechos para embalo de drogas.

De acordo com comandante do 11° BPM Major Leandro, a revista é uma ação preventiva e conta com a parceria da Defensoria Pública Estadual. Após operação da Polícia Militar, a Unidade Prisional de Parintins ficou com a segurança interna e externa preservada, sendo mantida também a integridade física dos presos.

Assessoria do 11° BATALHÃO TUPINAMBARANA