POLICIAIS DO 11° BATALHÃO SÃO HOMENAGEADOS NA CÂMARA DE PARINTINS PELA PASSAGEM DOS 182 ANOS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

Ocorreu na manhã desta quarta-feira (24/04) no plenário da câmara de vereadores “Raimundo Almada” uma sessão solene em homenagem aos 182 anos da Polícia Militar do Estado do Amazonas, de autoria do Vereador Paulo Linhares. Durante a cerimônia mais de 20 policiais foram homenageados pela excepcional dedicação e serviços prestados a sociedade parintinense.

Estavam presentes à solenidade o Tenente-Coronel PM Luiz Alberto Navarro – Comandante do 11° Batalhão, oficiais e praças da Polícia Militar, o Prefeito em exercício Tony Medeiros, o vereador Cabo Linhares autor da propositura, além de vereadores e militares das forças amigas e da reserva.

A homenagem alusiva ao aniversário de 182 anos da PMAM, completados no dia 4 de abril de 2019, o TC PM Navarro realçou o compromisso que a polícia tem com sua missão constitucional, de proteger a população e preservar a ordem pública nos municípios pertencentes ao 11° BPM, combatendo a criminalidade de forma inteligente, intensificando operações nas áreas como maior reincidência de crimes, mostrando-se presente nas ruas e implantando projetos sociais, como Pelotão Mirim, Proerd, Ronda Escolar, os Conselhos Comunitários de Segurança, gerando maior sensação de segurança para população.

Para a Senhora Zeila Cardoso, Secretária da Semasth, a homenagem é justa pelo reconhecimento aos serviços prestados à toda a população do município de Parintins. Zeila ressalta a importância da Polícia Militar no combate à criminalidade, atuando diversas vezes como “psicólogos” orientadores de conflitos familiares e pessoais. Combatendo o crime organizado diuturnamente, esses homens e mulheres de bem que se reinventam e desdobram-se para cumprirem o seu dever, e que precisam de condições dignas do ofício e salários condizentes com o trabalho, pois arriscam suas vidas todos os dias em prol do bom estar do próximo.

P-5 do 11° Batalhão Tupinambarana – CPR Leste