POLICIAIS MILITARES DO 11° BATALHÃO RECEBEM VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1 EM PARINTINS

Na manhã desta segunda-feira (08), Policiais militares do 11° Batalhão receberam vacinação contra a gripe influenza H1N1. O atendimento aconteceu no Quartel da PM, localizado na Avenida Nações Unidas, Bairro São Benedito, zona central do Município de Parintins (distante 369km de Manaus).

A iniciativa de vacinar o efetivo do 11° BPM contra a gripe é do Comandante da unidade Tenente-coronel Luiz Alberto Navarro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através da Coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), responsável pela distribuição das vacinas para os postos de saúde de Parintins, que funciona no Hospital Regional “Jofre Cohen”.

Segundo uma das profissionais do PNI em Parintins, a Técnica em Enfermagem, Hercília Bentes de Oliveira, a campanha de vacinação teve início dia 18 de março de 2019, e tem como meta a imunização de 27.700 pessoas nas zonas urbana e rural de Parintins.

Caracterizada como uma infecção viral que atinge principalmente as vias respiratórias, a gripe é causada pelo vírus influenza. No Brasil, assim como em todo o mundo, os tipos mais comuns de vírus influenza são o A e o B (existe ainda o tipo C). Normalmente, as epidemias e pandemias são causadas pelo tipo A.

A melhor maneira de se prevenir contra a gripe influenza H1N1 é se vacinar todo ano. (Fonte: Ministério da Saúde)

