POLICIAIS MILITARES DO 11° BATALHÃO RECUPERAM APARELHO CELULAR ROUBADO NO BAIRRO SANTA RITA EM PARINTINS

Neste sábado (27 de abril), policiais militares do 11° Batalhão, nas motocicletas prefixo 1717 e 1719, recuperaram um Aparelho Celular oriundo de um roubo com arma branca (Faca), ocorrido nas proximidades do Kuat Club, na Avenida Paulo Teixeira, Bairro Santa Rita, zona leste do município de Parintins (à 369km de Manaus).

De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando foram acionados pela vítima Maria Célia Pereira Amaral, que relatou ter sido roubada por infratores que utilizaram uma arma branca (Faca), para intimidar e subtraír o seu Aparelho celular Marca Samsung, Modelo J6 cor violeta.

A vítima informou que os infratores, um sendo conhecido popularmente como “Jade”, fugiu, utilizando uma canoa e conseguindo evadir-se pelo Rio Aninga. De imediato a guarnição dirigiu-se à residência do infrator, que ao avistar a guarnição correu pegando rumo desconhecido.

No local foi feito contato com a genitora do infrator que de imediato autorizou os militares a realizarem uma busca no imóvel, onde foi o encontrado o material roubado. Diante dos fatos o pertence recuperado foi entregue a proprietária, bem como foi orientada a registrar o ocorrido na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

