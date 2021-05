POLICIAIS MILITARES DO 11°BPM RECEBEM A SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 EM PARINTINS

No transcorrer dessa semana policiais militares do 11°BPM, receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no município de Parintins (distante 369Km de Manaus). A ação de imunização foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Parintins (SEMSA).

O Plano de Imunização da Prefeitura Municipal de Parintins em conjunto com Governo do Estado do Amazonas, contempla todos os Policiais Militares de Parintins. Segundo o Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior comandante do 11°BPM, que acompanha a imunização dos militares. ” Logo estaremos com 100% do nosso efetivo imunizado e isso é uma grande vitória pro batalhão Tupinambarana ” salientou o oficial.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

P-5 do 11° Batalhão Tupinambarana – CPR LESTE

Postado por Carlos Frazão/JI